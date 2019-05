Stappen met ID van je broer of zus? 'Jongeren hebben geen idee van gevolgen'

4 op de 10 jongeren die bij de politie belanden, worden dus doorgestuurd naar Halt. Mogelijk ligt het werkelijk aantal straffen hoger, omdat er ook jongeren zijn die alleen een boete krijgen. Hoeveel dat er zijn is onduidelijk, dat wordt niet op een plek bijgehouden.

In principe gelden dezelfde straffen voor minderjarigen die identiteitsfraude tijdens uitgaan plegen, of je nou fake ID's vervalst, verkoopt of gebruikt. Wel wordt per situatie bekeken welke straf het beste past.

Je kan bijvoorbeeld een waarschuwing krijgen, maar de politie kan je dus ook naar Halt sturen om een excuusbrief of toekomstplan te schrijven. Ga je vaker de fout in of ben je wel heel professioneel te werk gegaan, dan riskeer je ook nog eens een taakstraf vanaf 28 uur of een boete vanaf 140 euro.

Verder kan het lastig worden om een paspoort aan te vragen als je wil reizen. En een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor je stage of werk kun je misschien ook wel vergeten.