Voor wie jij stil bent, de Dodenherdenking uitgelegd

Wie nog jong is, denkt misschien dat de Nationale Dodenherdenking op 4 mei er altijd hetzelfde heeft uitgezien. Maar sinds de Tweede Wereldoorlog is deze traditie voortdurend veranderd. Hoe we herdenken, maar vooral wie we herdenken.

Zo was de allereerste herdenking alleen voor gevallen verzetsstrijders. Twee jaar later werden ook omgekomen militairen aan het memorandum toegevoegd. En het duurde nog 20 jaar voordat ook de Holocaust-slachtoffers officieel werden herdacht.

Ook tegenwoordig wordt er volop gediscussieerd over hoe en wie te herdenken. Het enige dat niet verandert, is dat het ook in de komende jaren weer verandert.

In deze video neemt NOS op 3 je mee door de geschiedenis van de Nationale Dodenherdenking: