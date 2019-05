We bestellen eten voor 1,9 miljard, de bezorgdienst eet lekker mee

In Nederland zijn er drie grote spelers op de bezorgmarkt: Uber Eats, Deliveroo en de grootste: Thuisbezorgd. Respectievelijk 1200, 2500 en 7500 restaurants zijn bij die bezorgerdiensten aangesloten.

Voor restaurants is een deal met hen verleidelijk: ze hoeven geen bestelsite of -app te onderhouden, betalingen worden geregeld en het levert extra klanten op. Maar in ruil voor dat alles zijn er dus die commissies.

Als jij voor een tientje bestelt bij Thuisbezorgd en het restaurant zelf levert de bezorger, gaat er 1,30 euro naar het platform. Als ook de bezorger vanuit het platform komt, wordt de commissie 3 euro. Bij de andere twee spelers gaat er standaard zo'n 30 procent naar hen; zij leveren standaard de bezorger.

In 2013 was de laagste commissie die Thuisbezorgd vroeg nog 6 procent, vijf jaar later is dat 13 procent geworden. Voor sommige restauranthouders de reden om met ze te kappen en bijvoorbeeld zelf een regionaal platform te beginnen.