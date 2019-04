'Wij domineren de school op shisha-gebied'

In de Verenigde Staten zijn vapes ontzettend populair. Uit onderzoek van de National Institute of Health gebruikte 37 procent van de Amerikaanse laatstejaars middelbare scholieren vorig jaar weleens een e-sigaret. In 2017 was dat nog 27 procent.

Vooral de Juul wordt daar veel gerookt. Dat ziet ook de Amerikaanse Lucas (16) op zijn school in Washington. "Het is héél populair", zegt hij. "Iedereen doet het. Op feestjes, op school, na schooltijd."

Dat komt volgens Lucas vooral doordat de Juul heel makkelijk te gebruiken is. "Het enige dat je nodig hebt, is een batterij en een vulling", zegt hij. Maar als een leraar je betrapt, moet je volgens de scholier naar een afkickkliniek. "Of je wordt geschorst", zegt hij. "Dan moet je weg voor een paar dagen. Of je krijgt de hele tijd een leraar achter je aan als je naar de wc moet, of als je naar een andere les loopt."

Sem denkt niet dat zijn school weet dat hij en z'n vrienden handelen in shisha-pennen. "Ik ga er wel van uit dat ze weten dat het rondgaat, maar het is niet het grootste probleem bij ons op school", zegt hij. "Er wordt bij ook gedeald in drugs. Dan vind ik dit nog maar onschuldig."