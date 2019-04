Zo bepaalt de IND wat liefde is

In die gesprekken let de IND vooral op tegenstrijdige verklaringen. Maar dat systeem is volgens hoogleraar migratierecht Betty de Hart niet waterdicht. "Je hebt te maken met twee mensen, die beleven de relatie toch anders. Wie heeft wie versierd? Daar kun je over van mening verschillen."

Ook culturele verschillen spelen een rol zegt Julien Luscuere, voorzitter van de Specialisten Vereniging Migratierecht Advocaten. "Ik vertegenwoordigde een Poolse dame en een Indiase man die tijdens het IND-verhoor de vraag kregen: 'hoe denkt u over kinderen?'. Volgens mij best een goede vraag als je wil testen of een relatie duurzaam is, maar in de Indiase cultuur is het heel ongebruikelijk om te praten over een kinderwens. Waardoor de man heel ontwijkend antwoordde."

Luscuere: "Ik heb ook wel eens gehad dat alle seinen op rood stonden. Ze spraken geen gemeenschappelijke taal en hadden een totaal verschillende achtergrond. Dat je denkt: dit stel is niet voor elkaar op de wereld gezet. Maar dan ga je in gesprek en kom je erachter dat het toch een liefdevol stel is. Het is gewoon geen exacte wetenschap."