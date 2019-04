Aanbieders commerciële dna-tests voldoen vaak niet aan privacywetgeving

Juristen keken op verzoek van de NOS naar zeven Nederlandse aanbieders van dit soort tests. Die geven allemaal advies op het gebied van je gezondheid. "Bedrijven zijn verplicht om een duidelijke privacyverklaring op hun website te hebben", zegt ICT-jurist Dries Lawrence. "Maar bij een van de bedrijven waren deze niet eens te vinden."

Doorverkopen

Zes van de zeven bedrijven geven niet duidelijk aan hoe lang zij de gegevens bewaren. Ook dat is volgens Lawrence in strijd met de AVG. Dat is de Europese wet die ervoor moet zorgen dat de privacy van de gebruikers beschermd is.

"Ik stond er best wel van te kijken hoe vaag sommige bedrijven hun voorwaarden formuleren", zegt Lawrence. "Je weet dan als gebruiker niet goed wat er met jouw gegevens gebeurt, of ze bijvoorbeeld in de toekomst worden doorverkocht aan een partij die daar interesse in heeft."

Uit je dna kan je ook veel informatie halen over je gezondheid. Deskundigen verwachten dat medicijnen in de toekomst met behulp van dna meer op maat gemaakt kunnen worden.

Maar voor een onderbouwd gezondheidsadvies is veel deskundigheid nodig, zegt onder meer universitair hoofddocent biomedische genetica Marc van Mil. Ook klinisch geneticus Marieke van Dooren is kritisch. "Deze tests kijken naar kleine stukjes van het dna, nooit naar een heel gen", vertelt ze. "Je kunt je voorstellen dat als je alleen maar kleine stukjes bekijkt, dat dat nooit een geheel antwoord geeft."