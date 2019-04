Groningse Jacob laat je ervaren hoe het is om dakloos te zijn

De cijfers over het aantal daklozen in Nederland lopen uiteen. Volgens de laatste schatting van het CBS zijn er in totaal 30.500 dakloze mensen Nederland. Van hen is 41 procent tussen de 18 en 30 jaar. De Federatie Opvang, de organisatie van zo'n zeventig opvanginstellingen, telde in 2017 zo'n 70.000 mensen die aanklopten voor onderdak.

Jacob (52) is nu drieënhalf jaar dakloos en vond The Homeless Experience meteen een goed idee. Samen met de mensen van Het Kopland verzorgt hij de tour door de stad. Hartstikke leuk, vindt hij, vooral omdat er vaak groepen of studenten meelopen die in de zorg werken.

"Zij zitten straks aan de andere kant van het bureau. Als ze door deze ervaring merken waar we allemaal tegenaan lopen, worden ze zich bewuster van onze problemen", zegt Jacob. En dat het een spel is waarbij je dakloos bent, maakt hem niks uit. "Als je het mensen op een leuke manier laat ervaren, steek je er alleen maar meer van op. Maar het moet wel realistisch blijven, geen poppenkast dus."