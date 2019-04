Hoe Nederland meer dan 15 miljard kilometer per jaar gaat fietsen

Nederland, met afstand hét fietsland ter wereld. Gezond, goed voor het milieu, maar ook: drukte op de fietspaden door het hele land. In Amsterdam moeten scooters de rijbaan op, in Eindhoven moet 30 kilometer per uur de norm worden. Het zijn recente maatregelen om Nederland op de fiets te houden.

En als 't aan Den Haag ligt, springen er nog veel meer mensen op de fiets. We moeten het fietsland blijven dat we zijn. Maar hoe? Er zijn nu al meer fietsen dan mensen in Nederland - en we fietsen al zo'n 15 miljard kilometer per jaar.