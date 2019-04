Van activist tot terrorist: extremisme in Nederland uitgelegd

"Waar we met name aandacht voor vragen in ons jaarverslag is de ontwikkeling van links- en rechts-extremisme", zei AIVD-baas Dick Schoof deze week. De inlichtingendienst maakt zich er zorgen over dat activisme over kan slaan in extremisme.

Maar wanneer wordt een activist een extremist? En wat willen deze extremistische groepen in Nederland? NOS op 3 legt het uit in deze video: