Spijk (20) wil met zijn onderbroek de wereld verbeteren

Voor elke onderbroek die Spijk (20) in Nederland verkoopt, geeft hij er een weg in Tanzania. Dat gaat zó goed, dat Spijk nu wil uitbreiden naar andere landen in Afrika. In Kenia, Rwanda en Nigeria ziet hij mogelijkheden om ook onderbroeken te doneren.

Spijk runt z'n bedrijf samen met zijn vriend Thom. Op schoolreis in Tanzania zagen zij dat ouders eerder T-shirts dan ondergoed voor hun kinderen kopen. Eenmaal thuis besloten ze om het gebrek aan ondergoed aan te pakken.

De opbrengst van de start-up delen ze met een vrouw in Tanzania. Zij maakt daar vervolgens zelf onderbroeken van die worden gedoneerd in de regio. Dat waren er vorig jaar zo'n vijfhonderd.

In de video hieronder vertelt Spijk hoe hij de hele wereld van onderbroeken wil voorzien: