Maja (23) wilde de lippen van Angelina Jolie, maar dat ging compleet fout

Maja wilde lippen als Angelina Jolie: "Ik dacht: als ik die zelf niet van nature heb, koop ik ze." En zo zijn er meer: in totaal lieten vorig jaar 150.000 mensen in Nederland fillers zetten voor cosmetische doeleinden

Dermatoloog Peter Velthuis kijkt er niet meer van op. Hij is verbonden aan het Erasmus Medisch Centrum en heeft een speciaal spreekuur voor herstelwerkzaamheden bij gevallen zoals Maja. "Dat spreekuur zijn we in 2011 gestart. Het was een halve dag per twee weken en nu doen we het drie dagen in de week."