Misleid door meningen: reviews eenvoudig te koop

Dikke kans dat ook jij reviews checkt als je een hotel boekt of een nieuwe laptop zoekt. Driekwart van de Nederlanders doet dat namelijk. Maar die reviews zijn lang niet altijd te vertrouwen. NOS op 3 dook in de wereld van nepreviews en sterrenscores en ontdekte welke handel daarachter schuilgaat.

Je kan tegenwoordig alles online beoordelen, van kattenvoer tot bruggen. En die recensies zijn voor ondernemers van levensbelang geworden. Ze kunnen beïnvloeden wat iemand wel of niet koopt, of boekt. Daarnaast bepalen ze ook hoe vindbaar jouw restaurant of winkel is op webpagina's en in zoekmachines.

Bedrijven doen er dan ook van alles aan om zo veel mogelijk vindbare, positieve reviews te krijgen. Bijna de helft van de reviewschrijvers heeft weleens een beloning gekregen, bleek vorig jaar uit onderzoek in opdracht van de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Betaald voor een review

Die beloning kan een korting zijn of een cadeaubon. Maar er zijn ook bedrijven die mensen geld betalen om reviews te schrijven. Die reviews verschijnen vervolgens op allerlei winkelsites of reviewplatforms, zonder dat duidelijk is dat ervoor is betaald.

De bedrijven die hier openlijk mee adverteren, zoals Boekreviewers of Klezzer, zeggen erbij dat de schrijvers in principe vrij zijn in hun oordeel. Ze willen 'echte' meningen. Maar het is lastig te controleren of de schrijver echt ergens is geweest, of dat boek wel heeft gelezen. En: hoe meer geld je neerlegt als opdrachtgever, hoe meer reviews je krijgt. Daarmee 'koop' je dus zichtbaarheid online.