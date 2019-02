Ook rugbyers en schaatsers hebben baat bij hersenschudding-poli van KNVB

De KNVB blijft voetballers begeleiden die een hersenschudding hebben opgelopen op het veld. Daarmee geeft de voetbalbond een vervolg aan de proef van vorig jaar. Toen opende de bond een hersenschuddingspolikliniek voor voetballers met langdurige klachten.

De poli voldoet duidelijk aan een behoefte, zegt de KNVB. Zeventig sporters maakten er het afgelopen jaar gebruik van. Niet alleen voetballers, maar ook rugbyers en schaatsers.

Over het algemeen reageren sporters positief op het programma, vertelt sportarts Edwin Goedhart. "Je kan niet iedereen beter maken, maar een groot aantal mensen heeft nu minder klachten. Een aantal is zelfs klachtenvrij."

Goedhart: "We krijgen door de sporters beter inzicht in wat wel en niet werkt bij hersenschuddingen. Als we dat goed in kaart hebben gebracht, kunnen we dat weer teruggeven aan artsen en mensen op de sportvelden."

Het verhaal van oud-prof Rianne Schorel

Voor Rianne Schorel kwam de KNVB-poli te laat. Toen ze in 2007 in het eerste van ADO Den Haag speelde, kreeg ze een bal verkeerd op haar hoofd en liep een hersenschudding op. Rianne speelde de wedstrijd uit, maar werd niet meer de oude en moest zelfs stoppen met voetballen.

Om anderen te behoeden voor wat haar is overkomen, startte ze met haar tweelingzus een hersentrainingscentrum. Bekijk haar verhaal in de video hieronder: