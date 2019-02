Zo groeide Schiphol van grasveld naar internationale luchthaven

Schiphol moet groeien. Althans, als het aan minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) ligt. Maar omwonenden en actiegroepen zijn daar tegen. De discussie of de luchthaven moet uitbreiden, of dat-ie wel op de goeie plek ligt, is ongeveer al zo oud als de luchthaven zelf, zegt luchtvaarthistoricus Marc Dierikx van het Huygens instituut. Hoe werden eerdere uitbreidingen ontvangen?

In den beginne

Schiphol werd in 1916 gebouwd in de Haarlemmermeerpolder. Simpelweg omdat de grond daar het goedkoopst was. Er was geen landingsbaan, alleen een groot grasveld, en je kon er alleen komen via een lastig begaanbaar grindpad.

In de vier loodsen op onderstaande foto stonden de vliegtuigen geparkeerd.