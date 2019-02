In de 'Valentijnsbrieven' van Kaya (20) stonden heel andere verhalen

Er was volop aandacht voor Valentijnsdag deze week. Ook op Utrecht Centraal, waar reizigers brieven in hun handen gedrukt kregen met daarop de tekst 'speciaal voor jou'. Afzender? Onder anderen Kaya van 20. Maar in haar liefdesbrieven stonden heel andere verhalen.

Verhalen van mensen over hoe ze gepest zijn. Soms met zware depressies of zelfmoordpogingen als gevolg. Kaya hoopt mensen aan het denken te zetten over de impact die pesten op iemand kan hebben.

We volgden haar tijdens het uitdelen van de brieven: