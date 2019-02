PeterKuipersMunneke @PKuipersMunneke

De #sneeuw is vooralsnog een zege van de moderne meteorologie. Zit al zeker 5 dagen in de verwachting, timing klopt op het uur, en let maar op dat de 1-5 cm ook behoorlijk goed uitkomt. Dit had 30 jaar geleden niet gekund #vooruitgang #wetenschap