Villa Mondriaan levert keer op keer de jongste museumdirecteur

"Waar iedereen ons heel erg vastpint op leeftijd, kijken wij juist niet naar leeftijd." Villa Mondriaan wil jonge mensen de kans geven zich te bewijzen in de museumwereld. "Ik merk soms toch wel dat mensen ons bij voorbaat al uitsluiten omdat we bijvoorbeeld 25 zijn", zegt Charlotte. "Hier bij Villa Mondriaan maakt dat niet uit. Als jij goede ideeën hebt, kan jij hier wel directeur worden."

Een slimme zet dus, die stage, want het kan zo maar zijn dat je jezelf net als Charlotte en haar twee voorgangers na die stage 'museumdirecteur' mag noemen. Martijn Kroese (23), nu junior-directeur Educatie, aast stiekem op het baantje van Charlotte. "Stikjaloers dat zij van junior-directeur uitgegroeid is echt naar directeur." Lachend: "Natuurlijk, dat is wel de ultieme baan. Dus wie weet!"