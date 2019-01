Snowboarder (20) voor de rechter na dodelijk ski-ongeval, wat zijn de regels?

In Oostenrijk staat vandaag een Nederlandse snowboarder (20) voor de rechter vanwege een ski-ongeluk dat hij een jaar geleden had. Tijdens de laatste afdaling van zijn vakantie kwam hij in botsing met een Oostenrijkse vrouw. Zij overleed korte tijd later. De Nederlander wordt vervolgd voor dood door schuld.

Of hij schuldig wordt bevonden, ligt volgens zijn advocaat Stephan Wijnkamp onder meer aan wat er in de drie seconden vóór het ongeluk gebeurde en of hij de vrouw toen heeft kunnen zien. "Die seconden zijn cruciaal. Had hij haar toen gezien, dan had hij haar moeten ontwijken. Anders is hij nalatig geweest." De advocaat van de jongen noemt dat in deze zaak lastig te bewijzen, want er zouden geen getuigen zijn.