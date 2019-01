Zo veel duurder is een dagje uit naar Amsterdam in 2019

Verantwoording

In het tooltje hebben we de kosten in 2018 en 2019 op verschillende manieren berekend. Bij algemene uitgaven als een kopje koffie of een etentje hebben we het btw-tarief verhoogd van 6 naar 9 procent - conform de verhoging die op 1 januari is ingegaan. Bij meer specifieke uitgaven als een ticket voor het Rijksmuseum, Madame Tussauds of een bioscoopkaartje hebben we met The Wayback Machine - een site die oude versies van websites archiveert - gecheckt of de prijzen vorig jaar ook echt verschilden met die van dit jaar. Bij treinkaartjes hebben we de NS tariefeenhedenkaart van 2018 en 2019 vergeleken. De overige prijsverhogingen hebben we gebaseerd op eerdere berichtgeving,