Namaak-handelaar: 'Ben niet bang om gepakt te worden, ik licht niemand op'

De echte merken

Dit soort namaakhandeltjes zijn een doorn in het oog voor merken. "We krijgen regelmatig berichten van onze volgers in de trant van: 'Hey, ik kwam deze Filling Pieces-schoenen tegen, maar ze waren nep!'", vertelt Inessa Melkonjan, bedrijfsjurist bij Filling Pieces. "We hebben veel jonge klanten die niet beseffen dat ze opgelicht worden. Door namaakhandeltjes te rapporteren, proberen we onze consumenten en ons merkrecht beschermen ."

"Als we de tijd en mankracht ervoor zouden hebben, kunnen we elke dag wel duizend nepadvertenties rapporteren", vertelt ze. Het merk probeert de bron van de namaakhandel of scam aan te pakken, maar die zit meestal in China. "Dan reageren ze vaak niet, en neem ik contact op met de site waar de advertentie op geplaatst is. Meestal is dat Alibaba of Wish."