Hoe de aardbevingen voor sommige Groningers toch iets opleveren

"Ik had niks met hoogtes. Nu klauter ik overal overheen en vind 't eigenlijk wel tof," zegt Marco (28). Hij is met 150 anderen via het '1000-banenplan' aan werk geholpen in de provincie Groningen.

Dat 1000-banenplan is bedoeld om werklozen om te scholen, zodat ze in de bouw aan de slag kunnen om aardbevingsschade te herstellen. Marco werkte in de zorg, maar kwam depressief thuis te zitten. Nu is hij in opleiding tot timmerman.

In de video hieronder keken we een dag mee op de bouwplaats: