Eric ruimt per week 4000 lachgaspatronen op in zijn Rotterdam

Elke dag maakt Eric zijn rondes. Inmiddels heeft hij al veel kilometers in de benen. "Ik sta elke dag rond 7.00 uur op en ben normaliter om 16.00 uur weer thuis. Ik verdien er geen geld mee en ik kan moeilijk lopen, maar ik ruim het graag op."

De reinigingsdienst van de gemeente Rotterdam is blij met zijn werk, zegt Eric. "Die veegwagentjes kunnen die metalen patronen niet aan. Dus ze zijn blij met me. Ik kom ze regelmatig tegen, dan maken we een praatje en bieden ze me een bakkie koffie aan."

Eric is dan ook van plan om gewoon door te gaan met zijn opruimactie. "Zo lang het weer het toelaat, zie je mij op straat."

