Documentaire Syrische filmmaker in première op IDFA

Drie jaar lang volgde filmmaker Eyad Aljarod zijn twee vrienden Haaf en Daour in de stad Saraqeb in Noord-Syrië. Van 2011 tot 2014 legde hij vast hoe de strijd steeds verder escaleerde. Vandaag gaat zijn film The Greatest Sacrifice in première tijdens het IDFA in Amsterdam.

In zijn documentaire zie je hoe de situatie in Syrië verandert van vreedzaam in 2011 naar extreem gewelddadig in 2014.