Daan en Bouke laten je stemmen met je afval

Stemmen doe je over het algemeen in een stemhokje. Maar wat als je nou elke dag op straat kunt stemmen over stellingen, door simpelweg je afval in een afvalbak te gooien? Dat is de gedachte achter de Bepaalbak van ontwerpers Daan Wubben en Bouke Bruins.

Ze plaatsten in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen zes van deze gele peilingbakken op verschillende plekken in Eindhoven en zagen zo interessante discussies ontstaan.

Bekijk hier de video, waarin de jongens uitleggen hoe de Bepaalbak werkt.