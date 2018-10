'Killerclown'-kostuums zijn populair, maar wie zit achter het masker?

Boetes

Als een killerclown 'de openbare orde verstoort' kan die een boete krijgen van rond de 400 euro. Bij bedreiging - met bijvoorbeeld een mes of een bijl - kan de killerclown twee jaar de cel ingaan of een boete van tot wel 20.000 euro krijgen. Maar in de praktijk komen killerclowns in Nederland weg met een goed gesprek bij de politie of hooguit een paar uur in de cel, blijkt uit voorbeelden die we konden vinden.

De politie zegt alsnog niet blij te zijn met de killerclowns. Ze zijn bang voor copycats en gaat er serieus mee om. "Het dragen van masker en kostuums die anderen schrik aanjagen is niet wenselijk en zal bij aanhoudingen niet onbestraft blijven."