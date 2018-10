Hoop of een enkeltje het land uit: felle verkiezingsstrijd in Brazilië

De 25-jarige student Marcus komt uit Belo Horizonte in Brazilië en woont sinds acht jaar in Nederland. Hij volgt de politieke ontwikkelingen op de voet. "Het is een puinhoop in het land", zegt hij. Het ene na het andere corruptieschandaal kwam de afgelopen tijd aan het licht. Economisch gaat het minder goed en de werkloosheid stijgt.

Daarnaast blijft misdaad een probleem. In 2017 werden er 63.880 mensen vermoord, een record. Ter vergelijking: in Nederland kwamen toen volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 158 mensen om door moord of doodslag.

Harde hand

Het merendeel van de kiezers lijkt het tijd te vinden voor een nieuwe wind. Bolsonaro belooft de orde met harde hand te herstellen en dat spreekt veel kiezers aan.Volgens correspondent Marc Bessems is de steun voor hem groot: "Veel Brazilianen zijn de gevestigde partijen zat, zijn boos over zoveel jaar crisis en corruptie en willen iets nieuws."

Zoals de 28-jarige William, die op zijn twaalfde van Açailândia in Brazilië naar Nederland kwam. "Ik stem op Bolsonaro omdat hij tegen het huidige systeem is. Hij wil belastingen verlagen en de corruptie bij de linkse regering aanpakken. Brazilië wordt eindelijk wakker."

Bolsonaro's harde aanpak is volgens William nodig om voor verandering te zorgen. "Als je het journaal kijkt in Brazilië, gaat 90 procent over misdaad. Het is er echt gevaarlijk. Bolsonaro wil strengere wetten en regels om criminelen af te schrikken."

Madonna, Dua Lipa en Katy Perry

Maar Bolsonaro krijgt ook veel kritiek. Er zijn protesten, binnen en buiten Brazilië. Ook beroemdheden mengen zich in het debat. Popsterren als Madonna, Dua Lipa en Katy Perry hebben zich uitgesproken tegen Bolsonaro, met de hashtag #EleNao. Zij maken zich vooral druk om de positie van vrouwen. Bekende MMA-vechters, zoals de Brit Darren Till, lieten zich juist fotograferen met Bolsonaro.

Marcus schrok vooral toen Bolsonaro de eerste verkiezingsronde won. "Ik kon de uitslag niet geloven. Toen ik besefte dat het waar was, heb ik gehuild." Hij probeert nu steun voor Haddad te krijgen. "Hij is minister geweest, ervaren, en wil veel investeren in onderwijs."

De 30-jarige Thays houdt vanuit Nederland contact met bezorgde vrienden en familie in Brazilië. "Veel mensen zien Bolsonaro niet als de beste optie. Maar omdat ze de tegenstander ook niet zien zitten, denken ze dat het hun enige keus is. Dat vind ik heel jammer", zegt ze.

Marcus noemt het "een ramp" als Bolsonaro wint. Hij en andere tegenstanders zijn vooral bang voor Bolsonaro's hang naar de militaire dictatuur, die tot 1985 in Brazilië gold. Zo noemt Bolsonaro rechters overbodig. Thays vult aan: "Hij spreekt over 'echte' Brazilianen en mensen die volgens hem van buiten komen, maar die laatste groep is wel 40 procent van het land."