Minister trekt plan terug: bindend studieadvies tóch niet omlaag

Of de gesprekken met het onderwijs wel tot een andere bindend studieadvies leidt, is de vraag. De VSNU laat namelijk weten niet van plan te zijn de normen naar beneden bij te stellen. "Vooralsnog zijn er geen duidelijke aanwijzingen dat het bindend studieadvies niet goed zou werken of dat er een maximumnorm zou moeten zijn", laat een woordvoerder weten.

De Vereniging Hogescholen zegt het onderzoek van de minister naar het bindend studieadvies af te wachten. "Of het nu 40 of 45 is, elke opleiding hanteert een eigen normering vanuit een visie en dat moet niet één bepaald getal worden", laat een woordvoerder weten.