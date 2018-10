Het Nederlandse wietbeleid: van gidsland tot vervloekte achterdeur

Ooit stond Nederland met zijn gedoogbeleid bekend als gidsland. Die dagen liggen ver achter ons. Het gedoogbeleid, en de bijbehorende beruchte achterdeur van de coffeeshop, is achterhaald. Daar zijn de landelijke politiek, de burgemeesters en alle coffeeshophouders in Nederland het over eens.

Maar wat moet ervoor in de plaats komen? In 2013 was het Zuid-Amerikaanse Uruguay het eerste land ter wereld dat cannabis volledig legaliseerde om drugscriminaliteit tegen te gaan. En deze week volgde nummer twee: Canada. Dit keer geen kleine speler, maar een economische reus die zijn wietbeleid aanpast.

Of legalisering een optie is voor Nederland, daarover zijn de meningen verdeeld. Dat er een experiment komt met gereguleerde wietteelt staat vast. Maar hoe dat er precies uit moet komen te zien nog niet. Een voorhoedegevecht is het in elk geval allang niet meer.

Hoe Nederland zijn status als gidsland verloor, en hoe andere landen sinds de eeuwwisseling een grote inhaalslag hebben gemaakt, legt NOS op 3 uit in de video hierboven.