Hoe we herrie in de zee proberen te beperken

Maar Europese regels dwingen Nederland om al voor 2020 te voorkomen dat geluid schade aan het milieu toebrengt. Bedrijven nemen geluidsoverlast steeds serieuzer. Een overzicht van de nieuwe maatregelen en andere innovaties.

Stiller heien

Het in de bodem slaan van al die windmolenparken op zee zorgt voor heel harde klappen onder water. Het bedrijf Van Oord isoleert heigeluid door heel veel luchtbubbels in het water te schieten, of een groot net met ballonnen in het water te doen.

Daarnaast lopen er tests met een nieuw soort hamer waarmee de windmolens de bodem in worden geslagen. Deze hamer bestaat uit water in een tank en dat veroorzaakt bij het slaan minder geluid.

Met een nieuwer systeem worden er helemaal geen heipalen meer de zeebodem ingeslagen en daardoor is er fors minder herrie. De windmolens worden neergezet op poten, met onder iedere poot een zuigpaal die de bodem in wordt gezogen. De techniek is net gebruikt voor de grootste windmolens voor de Schotse kust.

