Droom Susan komt uit: ze mag de Nachtwacht restaureren

Susan Smelt (34) vergeet de afgelopen week niet snel meer. Ze kreeg te horen dat ze De Nachtwachtmag restaureren. "Het is een droom die uitkomt. Mijn grootste klus ooit. Niet alleen omdat het een Rembrandt is, maar ook vanwege de oppervlakte van het schilderij."

Maar het is wel spannend. Het publiek kan meekijken vanuit de zaal. "Normaal word ik niet zo op m'n vingers gekeken, dus het zal wennen zijn. Zeker in het begin. Maar ik denk dat ik me uiteindelijk wel kan focussen."

Hoewel de restauratie pas volgend jaar zomer begint, hoeft Susan zich de komende maanden niet te vervelen. Want wat er precies moet gebeuren aan De Nachtwacht is nog onduidelijk. "Daarvoor moeten we eerst uitgebreid onderzoek doen. Een chirurg opereert ook niemand zonder diagnose. Dat is bij een schilderij precies hetzelfde."

Dat onderzoek vindt plaats in de kelder van het Ateliergebouw tegenover het Rijksmuseum. Wij zochten Susan daar op: