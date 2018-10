Hoe in de sneakerwereld een schoen duizenden euro's waard wordt

Je kunt niet zomaar de stad inlopen om een limited sneaker te kopen. Winkels organiseren raffles, dat zijn loterijen waar je je ver van tevoren voor moet inschrijven, of ze laten mensen voor de deur kamperen. Als je dan alsnog achter het net vist, is je enige optie ze van iemand anders over te kopen.

Je komt dan uit bij de zogenoemde resellers. Zij staan vooraan in de rij bij elke release, of hebben mensen in dienst die voor hen op straat slapen. Ex-reseller Ozan vertelt: "Ik had twintig mensen voor mij werken, zij kopen sneakers op bij de lancering of via Marktplaats." Hij verkocht ze daarna door met winst.