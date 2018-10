Niet eerder zo veel jonge fractievoorzitters in de Kamer

Jetten wacht een pittige klus. Doordat D66 meedoet aan de coalitie, zal hij steeds moeten schipperen. "Hij wordt echt wel in het diepe gegooid", zegt Van der Wulp. "Want hij moet ook op coalitieniveau met Rutte onderhandelen."

De vertrekkende fractievoorzitter Pechtold vindt 31 in ieder geval "een leeftijd waarop je iets neerzet". "Hij is hartstikke jong, maar heeft veel levens- en politieke ervaring", zei hij over zijn opvolger. "Hij is rustig en laat zich niet gek maken. Hij is iemand die ook moeilijke dossiers met ogenschijnlijk gemak aankan."

Of Jetten straks partijleider wordt, is nog afwachten. Dat wordt in 2021, als er weer Tweede Kamerverkiezingen zijn, beslist in een lijsttrekkersverkiezing. "Hij is ambitieus genoeg", zegt Van der Wulp. "Nu D66 hem als fractievoorzitter gekozen heeft, zien ze hem ook als potentieel leider van de toekomst."