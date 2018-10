Alexander heeft misschien wel het nieuwe Catan bedacht

Al een paar jaar liep Alexander Kneepkens rond met een idee voor een bordspel. In de vrije uren, naast zijn fulltime baan als consultant, knutselde hij aan verschillende prototypes. De 3D-printer bromde dag en nacht.

"Op een gegeven moment begonnen de buren te klagen dat ze een soort ingesprektoon hoorden", vertelt hij. "Toen ben ik gestopt met 's nachts printen.

In zijn zelfbedachte spel ben je een koopman in het Amsterdam van de Gouden Eeuw. Het draait om handelen in aandelen en het bouwen van pakhuizen. Alexander is niet van de kleine ambities: "Dit moet het nieuwe Catan worden."

Hij is aardig op weg, want vorige week won het spel de eerste prijs op een grote spellenbeurs. Hoe het spel precies in elkaar zit, zie je in deze video.