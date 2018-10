Dezelfde studentenkamer huur je voor 340, 442 of 578 euro

De tool is gemaakt op basis van cijfers van de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2017 van Kences. Dat kenniscentrum heeft onder meer een enquête met 46.000 respondenten afgenomen. We hebben gerekend met inclusieve vierkante meter-prijs zonder huurtoeslag. Er is niet gerekend met de gemiddelde woonlasten per stad, omdat dan ook het aanbod van kamers meeweegt in het gemiddelde.