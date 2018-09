Brechje ving al meer dan honderd verwaarloosde katjes op

Elk jaar weer worden duizenden verwaarloosde kittens aan hun lot overgelaten. Veel komen er bij de opvang terecht, maar die kunnen de zorg voor al die katten niet alleen aan. Gelukkig zijn er in Nederland enkele honderden vrijwilligers die tijdelijk gastgezin willen zijn, zodat de katten daarna kunnen worden geadopteerd door een pleeggezin.

Brechje (30) doet dat inmiddels al zes jaar. "Ik heb in die tijd 109 kittens en moederpoezen opgevangen", zegt Brechje. "Het is hard nodig. Ze hebben allemaal zorg nodig en er is in de asielen niet genoeg plek. Als gastgezin kan je die zorg geven en kan je ze laten wennen aan een huiselijke omgeving. Het is superleuk en dankbaar."