Geen huis te vinden, dus bouwen jongeren hun eigen straat

Voor gemeentes kan de grote wens van de jongeren om in hun dorp te blijven wonen wel een dilemma zijn. De voorspelling is dat er in krimpregio's straks juist een huizenoverschot is. Daarom mogen die gemeentes niet onbeperkt huizen bijbouwen.

"Op papier hebben we geen woningen nodig, maar er is wel een mismatch", vertelt wethouder Patricia Hoytink-Roubos van de gemeente Berkelland, waar Beltrum onder valt. "Een groot deel van de huizen is vrijstaand en zit in een behoorlijke prijsklasse. Daardoor zijn ze niet geschikt voor jongeren.

"Tegelijkertijd is een groot deel van de woningeigenaren in Beltrum boven de 70 jaar en kan je dus uittellen dat hun huizen straks vrij komen. Daarom moeten we niet als projectontwikkelaar denken en nu snel huizen bouwen, maar kijken of inwoners het echt willen. De rest van het dorp moet ook nog jaren met die huizen doen."