'Ik dacht dat het pinnen voor geld gewoon een vriendendienst was'

En in zo'n zaak belanden kan grote gevolgen hebben. "We blokkeren je rekening en nemen afscheid van je als klant, want we willen geen fraudeurs in de boeken hebben", zegt Moniek de Nooij namens de banken. "We gaan aangifte doen: dus jouw naam wordt dan ook bekend bij justitie en politie. En we houden jou financieel aansprakelijk voor het geld dat via jouw rekening is witgewassen."

Bobby heeft dan nog geluk. Hij staat nu inderdaad als fraudeur in het systeem van zijn bank en kan daar geen rekening meer openen. Maar de bank had hem ook op een nationale lijst kunnen zetten. Dan had hij de komende acht jaar helemaal nergens een rekening kunnen hebben.