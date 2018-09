'Het is óf afvallen, óf stoppen met mijn modellencarrière'

Waarom hebben zo veel modellen dan toch zo'n smalle taille? Volgens stylist Anne is het simpelweg makkelijker om met smalle modellen te werken. "Vrouwen die maximaal maat 36 hebben, passen gewoon alle kleding die wordt geleverd. Die is vaak maat 34."

Anne benadrukt dat er in de commerciële sector wel meer speling in die maat is dan in de high fashionindustrie. Bij commercieel werk kun je aan van alles denken waar een model voor nodig is: van spijkerbroekenmerken tot shampooreclames. High fashion zijn de catwalks in Londen, Milaan, Parijs en New York, waar de grote designers hun collecties tonen.

"Toch is ook in het commerciële werk nog steeds veel vraag naar een perfect model", zegt Anne. "Zelfs als een klant naar 'echte mensen' vraagt voor een reclame, kom je vaak uit op modellen met een perfect gezicht en een mooi lichaam. We kijken blijkbaar toch liever naar slanke personen."