Waarom noemen we Jos B. niet (meer) bij zijn volledige naam?

Hij vindt het hypocriet dat veel media nu Jos B. schrijven en zijn gezicht afbalken. "Ik vind dat er geen weg terug is. Het is best zinloos en ook wel hypocriet. Je had dan deze keuze al gelijk moeten maken. Ik vind het moedig van NRC om vanaf het begin niet de strategie van de politie te volgen en zijn naam niet volledig te publiceren. Zoals de meeste media wel deden."

Andere dagbladen maken duidelijk een andere keuze. Ook nu, na zijn arrestatie, plaatsen ze de volledige naam van Jos B. en laten zijn gezicht herkenbaar zien. Het AD gaat daar ook in de toekomst niets aan veranderen, zegt hoofdredacteur Hans Nijenhuis.

"Hij is nu zo bekend dat er weinig meer te beschermen valt. Ik vind het raar en potsierlijk om het nu ineens over Jos B. te gaan hebben." Net als vrijwel elk nieuwsmedium heeft het AD een stijlboek waarin staat dat verdachten worden aangeduid met hun voornaam en initiaal van de achternaam, 'tenzij...'.

Geert W. of Geert Wilders?

Die 'tenzij' kan te maken hebben met hoe schokkend een gebeurtenis is. Denk bijvoorbeeld aan de moord op Pim Fortuyn door Volkert van der Graaf. Andere factor is of de verdachte bekend is. "Het is raar om het tijdens een rechtszaak over Geert W. te hebben, terwijl iedereen weet dat het om Wilders gaat", zegt Nijenhuis. En dus ook of de maatschappelijke impact van een gebeurtenis groot is in combinatie met het opsporingsbelang, zoals bij Jos B. het geval was.

Nu hij gevonden is, maken nieuwsmedia hun eigen afweging in hoeverre ze teruggaan naar de regels die ze zelf hebben opgesteld, of dat ze vinden dat de privacy van deze verdachte door alle publicaties al dusdanig is aangetast dat deze niet meer beschermd hoeft te worden.