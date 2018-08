Waarom deze Syriërs niet terugkeren naar huis

Toch is er ook een beweging in Europa van mensen die wel terug willen. Meerdere personen gaven in gesprekken met NOS op 3 aan open te staan voor terugkeer naar het land, maar bang zijn dat ze het leger in moeten. Het Syrische leger heeft de manschappen hard nodig.

Mohamad (niet zijn echte naam) ontvluchtte Damascus begin 2015. Rebellen bestookte de hoofdstad vaak met mortieren. Hij raakte gewond en besloot te vluchten voor de beschietingen van de rebellen.

Damascus wordt nu niet meer beschoten door mortieren, maar Mohamad is nog hier. Hij is een voorstander van Assad, dus zou terug kunnen. Maar dat doet hij niet."Ik wil niet het leger in", zegt hij. "Ik ben toch bang dat ik gedwongen word deel te nemen aan de strijd."