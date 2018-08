Duizenden euro's schade en mais met mdma-resten, zo wordt drugsafval gedumpt

Elke keer dat er een dumping is, moet een speciaal bedrijf in actie komen om het gevaarlijke afval op te ruimen. En een beetje ruiming kost zo 10.000 euro. Als de grond gesaneerd moet worden, is de rekening al snel het dubbele.

Landeigenaren zijn in principe zelf verantwoordelijk voor de spullen die op hun grond staan, ook als het om afval gaat dat niet van henzelf is. Als er dus een dumping in het bos is, draait in veel gevallen Staatsbosbeheer op voor de kosten. Ook een boer moet in principe zelf betalen voor het opruimen.

Tot voor kort konden gedupeerde grondeigenaren zich melden voor een subsidieregeling. Het Rijk had jaarlijks 1 miljoen euro beschikbaar voor gemaakte kosten bij het opruimen van drugsafval. Maximaal de helft van de opruimkosten werd gedekt.

Het punt is dat die pot nu leeg is en er voorlopig nog geen besluit is genomen over een nieuwe compensatieregeling. Er is wel een werkgroep in oprichting, die zich gaat bezighouden met de vraag hoe het verder moet met de subsidie. Maar landeigenaren draaien voorlopig zelf op voor de kosten.