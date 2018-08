De duistere wereld achter exportproduct xtc

Joop Gottmers was een groot figuur in de onderwereld. Hij verdiende miljoenen in de handel met hasj en coke en met de productie van amfetamine. In de periode dat hij een drugslab had, gooide hij het afval regelmatig het water in. "We reden dan 's avonds naar de brug, de auto stond vol vaten met drugsafval", vertelt hij.

"We gooiden dan zo snel mogelijk alles het water in en reden door. In die tijd gaf ik niks om dingen als het milieu, ik dacht alleen maar aan geld. Als ik er op terugkijk, was ik echt de weg kwijt."

Joop kwam meerdere keren met de duistere kant van de onderwereld in aanraking. "Er waren mensen die makkelijker over een liquidatie spraken dan over het kopen van een pak suiker." Inmiddels is hij al jaren uit die wereld en schreef hij een boek over zijn leven.

De belangen in de onderwereld zijn groot, vooral door de grote hoeveelheid geld die er in omgaat. Het CBS schat dat er in de productie, handel en verkoop van xtc zo'n 160 miljoen euro omgaat. Het lijkt een industrie die zo groot is dat hij lastig is uit te bannen. En dus is het de vraag of het met de dumpingen van drugsafval op korte termijn minder wordt.