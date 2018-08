Wanneer is iemand eigenlijk zwaargewond (en niet gewoon gewond)?

Terug naar 'zwaargewond'. Aangekomen in het ziekenhuis toetst een arts de inschatting van de ambulancemedewerker. En dat is wanneer artsen voor het eerst spreken over zwaar- en lichtgewond. Dit is dus eigenlijk waar echt bepaald wordt of iemand zwaargewond is. En daar hangt een cijfer aan. "Wij zeggen dat iemand zwaargewond is als deze een Injury Severity Score van boven de 15 heeft", zegt Blokhuis.

Die score geeft aan hoe erg verwondingen zijn. "De schaal is exponentieel en loopt van 1 tot 75". zegt Blokhuis. Het is een optelsom van de ernst van je verwondingen én op hoeveel plekken je verwondingen hebt. "Vanaf een score van 16 heb je letsel aan meerdere orgaansystemen die allemaal op zich al levensbedreigend kunnen zijn", zegt Blokhuis. "Dan ben je er dus al best wel slecht aan toe en noemen wij zo iemand zwaargewond."