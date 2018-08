Nasser is de koning van de straat, nu het theater nog

Je hebt waarschijnlijk nog nooit van hem gehoord, maar Nasser El Jackson is een grote naam in de straatvoetbalwereld. Op z'n 23ste is hij al tweevoudig wereldkampioen groundmoves, onnavolgbare trucjes doen op de grond, en KNVB-ambassadeur. Ook heeft hij een eigen straatvoetbalteam en een eigen voetbalschool in Tilburg-Noord, waar hij opgroeide.

"Ik probeer als een broer te zijn voor de jeugd. Door met ze te voetballen, te Snapchatten en te Instagrammen. Zo laat ik zien: ik wil echt iets voor jullie doen. Maar het is meer dan dat. Ik probeer ze ook dingen te leren over gedrag. Hoe je opgroeit, hoe je omgaat met anderen."

Deze week verruilde hij de straat voor het podium. Samen met de Braziliaanse choreograaf Guilherme Miotto werkte hij aan de voorstelling Ball. "Als de jongetjes die ik voetbalskills leer ook komen kijken, zullen ze in het begin wel lachen," zegt Jackson. "Want dan zien ze me even gek doen."

In deze video zie je de prachtige trucs van Nasser en vertelt hij over zijn theatershow: