Zo voelt migraine: van dansende vlekken tot ondraaglijke pijn

Een vlek die voor je ogen danst, gevolgd door een bonzende pijn en misselijkheid die je uren of zelfs dagen lamleggen. Oftewel: migraine. Naar schatting hebben 2 miljoen Nederlanders er last van en ervaren per dag zo'n 70.000 mensen een aanval.

Hoe is dat? In dit interactieve verhaal ervaar je zelf hoe het kan zijn een migraine-aanval te krijgen: