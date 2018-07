In Rotterdam eten ze hun prakkie van een bord vol fijnstof

Annemarie en Iris hopen dat mensen door hun initiatief nadenken over de fijnstof die ze inademen en over manieren om de uitstoot ervan te verminderen. Het fijnstofservies is veilig om van te eten, dat hebben ze laten onderzoeken door onder meer TNO.

Fijnstof komt op allerlei manieren in de lucht terecht. De uitstoot door diesel- en benzineauto's is een belangrijke bron. Maar ook door de slijtage van het wegdek, autobanden en remmen komt er fijnstof in de lucht. De industrie stoot fijnstof uit en de landbouw ook. Maar fijnstof komt ook uit de natuur. Zoals zoutkristallen uit de zee die in de lucht terechtkomen en bodemstof dat opwaait.

Negen maanden langer leven

Het inademen van fijnstof is slecht voor je. Het is vergelijkbaar met roken, maar dan minder ernstig. Door je hele leven fijnstof in te ademen, kunnen je longen achteruitgaan en kun je uiteindelijk zelfs longkanker krijgen. Maar ook hart- en vaatziekten kunnen veroorzaakt worden door fijnstof.

Als er helemaal geen fijnstof in Nederland zou zijn, dan zouden we volgens het RIVM gemiddeld negen maanden langer leven.