Voor deze ondernemers is de Insta-tijdlijn heiliger dan ooit

"Ik run mijn bedrijf alleen via Instagram. Ik krijg er bijna al mijn opdrachtgevers door binnen", vertelt illustrator Marloes de Vries. Met meer dan 90.000 volgers is haar Instagram-pagina een online portfolio en visitekaartje in een.

En ze is niet alleen. Op Instagram zien jonge ondernemers hun bedrijf uitgroeien tot een succes. En dat niet alleen: sommige ondernemers runnen hun bedrijf puur via hun Instagram-pagina. Dat is logisch: Facebook-gebruik neemt af, maar onderzoeken wijzen uit dat Instagram het snelstgroeiende sociale medium is. Hoeveel van die nieuwe gebruikers ondernemers zijn, is moeilijk te achterhalen.

"Het is een trend om je bedrijf volledig vanaf Instagram te runnen", zegt Birgit Zuurveld van socialmediabureau Dorst & Lesser. "Op een Instagram-pagina kan je alles kwijt wat je op een website of Facebookpagina ook kwijt kan. Maar belangrijker: door de vele plaatjes krijgen klanten een veel beter gevoel waar jij en je bedrijf voor staan."