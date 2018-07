Waarom gaat het altijd over De Bilt?

In Twente wisten ze vorige week al hoe heet 30 graden aanvoelde, maar toch mocht dat geen hittegolf heten. Dat mag pas als in De Bilt in de provincie Utrecht het kwik hoog genoeg uitslaat. Als het specifiek in die gemeente de aankomende dagen heter wordt dan 30 graden, hebben we voor het eerst dit jaar een officiële hittegolf. Hoe zit dat?

We spreken van een hittegolf als het in De Bilt vijf opeenvolgende dagen 25 graden is, waarvan drie dagen minimaal 30 graden. Dat eerste is de afgelopen dagen natuurlijk al lang gemeten in het Mekka van de weersverwachting. Als het daar morgen ook heter wordt dan 30 graden, is het de 25e hittegolf sinds 1901.

Bellen voor je weersvoorspelling

De Bilt is dus de graadmeter van het weer in Nederland. En dat is het al sinds 1897, toen weerinstituut KNMI zich daar vestigde. Ze wilden weg uit Utrecht, waar het instituut in 1854 was opgericht. "Het werd daar te stads", zegt een woordvoerder van het KNMI. "In de stad is het door de bebouwing altijd iets warmer, dus dat geeft een vertekend beeld."

In die tijd hadden we natuurlijk nog geen Peter, Willemijn, Gerrit of Marco die de weersvoorspellingen deden. Geïnteresseerden in het weer belden het KNMI, waar ze je de verwachte windsnelheid, windrichting en zonneschijn konden vertellen.