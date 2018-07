'Als alle coassistenten even hun cupmaat op het bord schrijven...'

"Laatst paste het KNMG die code ook al aan voor alcoholgebruik. Maar iedere weldenkende arts weet toch ook dat je niet met vijf bier achter de kiezen een eerstehulpdienst moet gaan doen?", zegt Annabel. "Iedereen weet ook dat seksuele intimidatie niet mag, een protocol zal daar niets aan veranderen."

Het is niet de eerste keer dat enquêtes onder medisch personeel uitwijzen hoe hardnekkig seksuele intimidatie in het ziekenhuis is. In 2006 en 2013 kwamen uit soortgelijke enquêtes dezelfde resultaten, ook wat betreft het aantal gevallen.

"Dat is ook niet zo wonderlijk, als je nadenkt waar die seksuele intimidatie vandaan komt", zegt Toine Lagro-Janssen, emeritus hoogleraar Vrouwenstudies Medische Wetenschappen. "Bijna altijd is er in zulke situaties sprake van een afhankelijkheidsrelatie. Een coassistent is in het ziekenhuis afhankelijk van artsen en begeleiders, waardoor het heel moeilijk is om te melden."