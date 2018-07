Anouk (22) sprak met anderen over hún problemen, niet over zichzelf

Naar de buitenwereld deed Anouk alsof alles gewoon goed was. "Je zegt zoiets niet zomaar. Je vertelt makkelijk: ik heb mijn been gebroken, maar niet dat je met zoiets zit. Ik wilde er ook niemand mee lastigvallen. Ik was angstig in het vertrouwen van mensen. Ik red het zelf wel, dacht ik, ik los dit wel op."

Maar dat lukte niet. De depressie overmeesterde haar, zoals ze het zelf zegt. Hulpverlening kreeg ze wel, maar Anouk vond het moeilijk om het over haar problemen te hebben. En dat ze niet praatte, hielp haar niet vooruit.

Aan het begin van haar depressie stond Anouk geregeld op het podium als zangeres. "Nobody understands what is going on in me", zingt ze in een van haar nummers, Behind A Smile.